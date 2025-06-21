وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، إن 8 طائرات مسيّرة إيرانية دخلت الأجواء الإسرائيلية خلال فترة تجاوزت الساعة بقليل صباح اليوم.

وأوضح الجيش أنه خلال الفترة بين الساعة 10:16 و11:27 صباحاً، بالتوقيت المحلي، رصدت مسيّرات إيرانية في مناطق مختلفة من البلاد، من إيلات في أقصى الجنوب وصولاً إلى الحدود الشمالية مع سوريا.

وبحسب البيان، تم اعتراض خمس منها، فيما لا تزال تفاصيل الطائرات الثلاث المتبقية قيد المراجعة.





