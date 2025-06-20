إيران: إذا تورطت أميركا بالحرب فهناك خيارات عديدة مطروحة

وكالات

قال المتحدث باسم الرئاسة الإيرانية، مجيد فرحاني، إن الدبلوماسية مع إيران "يمكن أن تبدأ بسهولة" إذا أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحكومة الإسرائيلية بوقف هجماتها على الأراضي الإيرانية.



وأكد فرحاني في تصريحات لشبكة (سي إن إن)، أن إيران تؤمن بالحوار المدني، سواء أكان مباشرًا أم غير مباشرًا، لكنه شدد على أن استئناف أي مفاوضات يبقى مرهونًا بوقف الضربات الإسرائيلية، معتبرًا أن "الرئيس ترامب يستطيع بسهولة وقف الحرب بمكالمة هاتفية واحدة مع الإسرائيليين".



وفي ما يتعلق بالبرنامج النووي، أشار فرحاني إلى أن إيران لن توقف تخصيب اليورانيوم، الذي تصر طهران على أنه لأغراض سلمية، لكنه لم يستبعد تقديم بعض التنازلات، قائلاً: "ربما يمكن تقليل مستوى التخصيب، لكن لا يمكن وقفه بالكامل".



ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المؤشرات على احتمال فتح نافذة دبلوماسية محدودة، إذ أفادت تقارير بأن الرئيس الأمرdكي قرر منح فترة أسبوعين للتفاوض قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن توجيه ضربة عسكرية لإيران، ما يفتح – بحسب مراقبين – طريقًا ضيقًا نحو اتفاق محتمل بين طهران وتل أبيب.



وفي السياق ذاته، انطلقت في جنيف محادثات تجمع وزراء خارجية إيران، وفرنسا، وألمانيا، إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في أول اجتماع مباشر من نوعه منذ تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل.



ورغم تصاعد الخطاب العدائي من جانب إدارة ترامب خلال الأيام الماضية، أشار مراقبون إلى وجود انقسام داخل المعسكر الأميركي حول جدوى توجيه ضربات عسكرية مباشرة ضد إيران.



واختتم فرحاني تصريحاته بتحذير قال فيه: "إذا تدخلت الولايات المتحدة في الحرب، فستكون هناك العديد من الخيارات على الطاولة، وكلها قيد النظر".