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إسرائيل: الصاروخ الإيراني الجديد يعكس تحولا تكتيكيا

06:24 م الجمعة 20 يونيو 2025

الصواريخ الإيرانية

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وكالات

قال مراسل القناة الـ12 ألموغ بوكير إن أحد الصواريخ الإيرانية في الضربة الأخيرة كان مزودا برأس حربي متشظ يحتوي على 26 صاروخا فرعيا صغيرا.

وأضاف أن الصاروخ انفجر على ارتفاع محدد، وأطلقت حمولته الفرعية ضمن دائرة تأثير واسعة، تسببت بأضرار جسيمة في محيط امتد لمئات الأمتار.

وتابع أن هذا النوع من الرؤوس الحربية يهدف إلى تشتيت أنظمة الاعتراض وزيادة حجم الإصابات المادية والبشرية، مما يعكس تحولا تكتيكيا في تركيبة الضربات الإيرانية الأخيرة.

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