بعد تبريره تدمير مشافي غزة.. أفيخاي أدرعي يندب: إيران تقصف المستشفيات

وكالات

اتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، النظام الإيراني باستهداف المراكز المدنية والمستشفيات في هجماته الصاروخية، واصفًا هذا السلوك بأنه محاولة "لتبرير فعلته الإرهابية عبر ذرائع كاذبة وفارغة"، على حد تعبيره.

وقال أدرعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن النظام الإيراني "يطلق صواريخه العدوانية نحو مراكز مدنية ومستشفيات"، معتبرًا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى التغطية على "الضربات الموجعة التي يتعرض لها في منظوماته الاستراتيجية".

النظام الإيراني الجبان يطلق صواريخه العدوانية نحو مراكز مدنية ومستشفيات وبعد ذلك يحاول تبرير فعلته الارهابية من خلال ذرائع كاذبة وفارغة.

للتغطية على الضربات الموجعة التي يتعرض لها في منظوماته الاستراتيجية يقوم باستهداف المدنيين والمرافق المدنية.

هذا نهج المهزوم الذي سيواصل تكبد… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 19, 2025

وأضاف: "هذا نهج المهزوم الذي سيواصل تكبد الضربات الواحدة تلو الأخرى".

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل، وسط تبادل للاتهامات بشأن استهداف منشآت حيوية ومدنية خلال موجات القصف الأخيرة.

وكان أدرعي قد برر قصف الاحتلال للمستشفيات والأماكن المدنية في غزة، ما تسبب في استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينببن، إذ قال في تصريحات له: إن بعض المستشفيات في غزة "تعتبر أهدافًا لإسرائيل بسبب استخدامها من قبل جهات مسلحة"، داعياً السكان للابتعاد عنها وتحمّل الإجراءات الضرورية لضمان سلامتهم بحسب تعبيره.