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حرائق وفزع وهروب.. ماذا فعلت صواريخ إيران بإسرائيل ليلًا؟ (فيديو)

05:53 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

ماذا فعلت صواريخ إيران بإسرائيل ليلًا؟

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وكالات

لليوم الخامس على التوالي، شنت إيران الموجة التاسعة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل ضمن عملية "الوعد الصادق 3"، التي أطلقتها يوم السبت ردًا على الهجوم الإسرائيلي المباغت لها.

وأطلقت إيران، ليل الاثنين، عدة هجمات صاروخية على مناطق مختلفة في إسرائيل استمرت حتى فجر الثلاثاء، وإثر الضربات الإيرانية، أُطلِقت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل.

واستهدفت الصواريخ الإيرانية مصفاة النفط في حيفا شمال إسرائيل، ما تسبب في إغلاق جميع منشآت التكرير لديها بعد تعرض محطة طاقة تستخدم لإنتاج الكهرباء لأضرار جسيمة، وفق ما أعلنته مجموعة "بازان" الإسرائيلية.

كما تسببت الضربة الإيرانية على مصفاة النفط في حيفا في مقتل 3 من موظفي "بازان".

وسادت مظاهر الفزع والخوف والفوضى بين الإسرائيليين في الملاجئ عقب إطلاق الصواريخ الإيرانية التي استهدفت العمق الإسرائيلي.

ودوت صفارات الإنذار، ليل الاثنين، في مناطق واسعة شمالي إسرائيل وفي حيفا والجليل الأعلى إثر رصد إطلاق الموجة التاسعة من الصواريخ الإيرانية ضمن عملية "الوعد الصادق 3".

وصعدت إيران من حدة هجماتها الصاروخية ردًا على استهداف سلاح الجو الإسرائيلي أحد مباني هيئة الإذاعة والتلفزيون في العاصمة طهران.

ودعا الحرس الثوري الإيراني سكان تل أبيب إلى الإخلاء في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد وقت قصير من إصدار إسرائيل تحذيرًا بإخلاء منطقة محددة في العاصمة الإيرانية طهران.

وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، بأن العمليات العسكرية تُنفذ بشكل مشترك باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، وتستهدف مدينتي تل أبيب وحيفا.

جاء الهجوم الإيراني ردًا على قصف إسرائيل أحد مباني هيئة الإذاعة والتلفزيون في طهران، مما أدى إلى اندلاع حريق وتصاعد كثيف للدخان من الموقع.

وتشهد المنطقة توترًا عسكريًا غير مسبوق بين إسرائيل وإيران، يهدد استقرارها، وذلك في ظل تبادل الهجمات الصاروخية التي طالت مدنًا استراتيجية كـ طهران وتل أبيب. ورغم الدعوات الدولية للتهدئة واستعداد بعض الدول للوساطة، لا تلوح في الأفق مؤشرات على قرب انتهاء الحرب التي تدخل يومها الخامس، خصوصًا مع تمسك كل طرف بمواقفه وتوسّع رقعة المواجهات.

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حرائق وفزع وهروب.. ماذا فعلت صواريخ إيران بإسرائيل ليلًا؟ (فيديو)