حرائق وفزع وهروب.. ماذا فعلت صواريخ إيران بإسرائيل ليلًا؟ (فيديو)

وكالات

لليوم الخامس على التوالي، شنت إيران الموجة التاسعة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل ضمن عملية "الوعد الصادق 3"، التي أطلقتها يوم السبت ردًا على الهجوم الإسرائيلي المباغت لها.

وأطلقت إيران، ليل الاثنين، عدة هجمات صاروخية على مناطق مختلفة في إسرائيل استمرت حتى فجر الثلاثاء، وإثر الضربات الإيرانية، أُطلِقت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل.

واستهدفت الصواريخ الإيرانية مصفاة النفط في حيفا شمال إسرائيل، ما تسبب في إغلاق جميع منشآت التكرير لديها بعد تعرض محطة طاقة تستخدم لإنتاج الكهرباء لأضرار جسيمة، وفق ما أعلنته مجموعة "بازان" الإسرائيلية.

كما تسببت الضربة الإيرانية على مصفاة النفط في حيفا في مقتل 3 من موظفي "بازان".

وسادت مظاهر الفزع والخوف والفوضى بين الإسرائيليين في الملاجئ عقب إطلاق الصواريخ الإيرانية التي استهدفت العمق الإسرائيلي.

‼️🚨This is what one of the shelters in Tel Aviv witnessed: the chaos of fear and panic during the sound of the sirens warning of the arrival of Iranian missiles. pic.twitter.com/9HitGAZnEw