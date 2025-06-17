حرائق وفزع وهروب.. ماذا فعلت صواريخ إيران بإسرائيل ليلًا؟ (فيديو)

وكالات

لليوم الخامس على التوالي، شنت إيران الموجة التاسعة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل ضمن عملية "الوعد الصادق 3"، التي أطلقتها يوم السبت ردًا على الهجوم الإسرائيلي المباغت لها.

İsrail sosyal medyasından alınan vurulma görüntüleri için bile "yapay zeka" diyen "süper zekalara" göre İsrail asla vurulamaz, vurulduğu dahi iddia edilemez.



* * *#TelAviv, İsrail-İran, #BabalarGünü, #Füze, Geberin, Yahudi, Beter, Demir Kubbe, Netanyahu, Ürdün, Mısır, Yemen pic.twitter.com/3wtcnr32tD — Ahmet Turgut (@ahturgut) June 15, 2025

وأطلقت إيران، ليل الاثنين، عدة هجمات صاروخية على مناطق مختلفة في إسرائيل استمرت حتى فجر الثلاثاء، وإثر الضربات الإيرانية، أُطلِقت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل.

لحظة إطلاق المسيّرات من إيران نحو إسرائيل.. والحرس الثوري الإيراني يعلن استمرار الهجمات حتى الصباح#إيران#إسرائيل#سوشال_سكاي pic.twitter.com/PyXFrGlCgC — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) June 16, 2025

واستهدفت الصواريخ الإيرانية مصفاة النفط في حيفا شمال إسرائيل، ما تسبب في إغلاق جميع منشآت التكرير لديها بعد تعرض محطة طاقة تستخدم لإنتاج الكهرباء لأضرار جسيمة، وفق ما أعلنته مجموعة "بازان" الإسرائيلية.

كما تسببت الضربة الإيرانية على مصفاة النفط في حيفا في مقتل 3 من موظفي "بازان".

وسادت مظاهر الفزع والخوف والفوضى بين الإسرائيليين في الملاجئ عقب إطلاق الصواريخ الإيرانية التي استهدفت العمق الإسرائيلي.

‼️🚨This is what one of the shelters in Tel Aviv witnessed: the chaos of fear and panic during the sound of the sirens warning of the arrival of Iranian missiles. pic.twitter.com/9HitGAZnEw — MOSCOW NEWS (@MOSCOW_EN) June 17, 2025

ودوت صفارات الإنذار، ليل الاثنين، في مناطق واسعة شمالي إسرائيل وفي حيفا والجليل الأعلى إثر رصد إطلاق الموجة التاسعة من الصواريخ الإيرانية ضمن عملية "الوعد الصادق 3".

وصعدت إيران من حدة هجماتها الصاروخية ردًا على استهداف سلاح الجو الإسرائيلي أحد مباني هيئة الإذاعة والتلفزيون في العاصمة طهران.

This is how Tel Aviv looks now 💥🇮🇱 pic.twitter.com/zCgeWvmoPz — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis__) June 17, 2025

ودعا الحرس الثوري الإيراني سكان تل أبيب إلى الإخلاء في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد وقت قصير من إصدار إسرائيل تحذيرًا بإخلاء منطقة محددة في العاصمة الإيرانية طهران.

وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، بأن العمليات العسكرية تُنفذ بشكل مشترك باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، وتستهدف مدينتي تل أبيب وحيفا.

Burası Gazze olsa beğenmezdik ama burası İsrail’in başkenti Tel Aviv..#TelAviv pic.twitter.com/DeQFOjsnQg — Başak Yıldırım (@withbasak) June 16, 2025

جاء الهجوم الإيراني ردًا على قصف إسرائيل أحد مباني هيئة الإذاعة والتلفزيون في طهران، مما أدى إلى اندلاع حريق وتصاعد كثيف للدخان من الموقع.

⭕️⭕️🚨#عاجل

🚨إسرائيل تهاجم هيئة الإذاعة الإيرانية!

🚨مبنى الإذاعة والتلفزيون التابع للنظام يحترق ويتصاعد منه الدخان.

🚨تم قصف مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

🚨تم استهداف استوديو البث المباشر لشبكة الأخبار pic.twitter.com/2xjcX0FuY1 — الثورة الإيرانية (@MMOHAMMADA1) June 16, 2025

وتشهد المنطقة توترًا عسكريًا غير مسبوق بين إسرائيل وإيران، يهدد استقرارها، وذلك في ظل تبادل الهجمات الصاروخية التي طالت مدنًا استراتيجية كـ طهران وتل أبيب. ورغم الدعوات الدولية للتهدئة واستعداد بعض الدول للوساطة، لا تلوح في الأفق مؤشرات على قرب انتهاء الحرب التي تدخل يومها الخامس، خصوصًا مع تمسك كل طرف بمواقفه وتوسّع رقعة المواجهات.