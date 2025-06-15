إعلان

إسرائيل: ما بين 10 إلى 15% من صواريخ إيران تخترق دفاعاتنا الجوية

05:44 م الأحد 15 يونيو 2025

صواريخ إيران في سماء تل أبيب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية نقلا عن السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل لايتر، الأحد، إن الإيرانيين لديهم ترسانة ضخمة من الصواريخ الباليستية، مؤكدا أن المنظومات الدفاعية الإسرائيلية لا تستطيع صدها بالكامل.

وأشار لايتر إلى أن ما بين 10 إلى 15% من الصواريخ التي تطلقها إيران تخترق الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وأوضح لايتر، أن الهجمات الإسرائيلية عطلت البرنامج النووي الإيراني لكن ليس بما فيه الكفاية والحملة مستمرة لأسابيع على الأرجح.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، باندلاع حريق في منطقة جنوب الجولان المحتل "نتيجة عمليات اعتراض الصواريخ الإيرانية الأخيرة".

ويأتي ذلك، عقب موجة الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل والتي أسفرت عن دوي صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة كما دوت صفارات الإنذار أيضًا في الجولان والجليل ومنطقة حيفا، وفق القناة 12 العبرية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن دفعة من عشرات الصواريخ الباليستية الإيرانية تتسبب بانطلاق صفارات الإنذار شمال ووسط إسرائيل. كما نقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر، أنه تم إطلاق نحو 50 صاروخا من إيران باتجاه حيفا وتل أبيب.

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق 50 صاروخًا من إيران باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أنه "تم اعتراض معظمها".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصواريخ الإيرانية الدفاعات الجوية الإسرائيلية إيران وإسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسوم جديدة لاستخراج جواز السفر والبديل المفقود بـ"الضعف" من أول يوليو
في بيان رسمي.. محافظة دمياط تطالب المواطنين بإطفاء الأضواء ترشيدًا للكهرباء
لماذا قفز الدولار أمام الجنيه اليوم رغم عطلة الأسواق الدولية؟
مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية