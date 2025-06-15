إسرائيل: ما بين 10 إلى 15% من صواريخ إيران تخترق دفاعاتنا الجوية

وكالات

قالت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية نقلا عن السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل لايتر، الأحد، إن الإيرانيين لديهم ترسانة ضخمة من الصواريخ الباليستية، مؤكدا أن المنظومات الدفاعية الإسرائيلية لا تستطيع صدها بالكامل.

وأشار لايتر إلى أن ما بين 10 إلى 15% من الصواريخ التي تطلقها إيران تخترق الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وأوضح لايتر، أن الهجمات الإسرائيلية عطلت البرنامج النووي الإيراني لكن ليس بما فيه الكفاية والحملة مستمرة لأسابيع على الأرجح.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، باندلاع حريق في منطقة جنوب الجولان المحتل "نتيجة عمليات اعتراض الصواريخ الإيرانية الأخيرة".

ويأتي ذلك، عقب موجة الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل والتي أسفرت عن دوي صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة كما دوت صفارات الإنذار أيضًا في الجولان والجليل ومنطقة حيفا، وفق القناة 12 العبرية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن دفعة من عشرات الصواريخ الباليستية الإيرانية تتسبب بانطلاق صفارات الإنذار شمال ووسط إسرائيل. كما نقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر، أنه تم إطلاق نحو 50 صاروخا من إيران باتجاه حيفا وتل أبيب.

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق 50 صاروخًا من إيران باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أنه "تم اعتراض معظمها".