وقعت في منطقة سكنية.. فيديو متداول للحظة سقوط الطائرة الهندية

كتبت- سلمى سمير:

سقطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية، اليوم الخميس، بعد دقائق من إقلاعها من مطار مدينة أحمد آباد، غرب الهند، وعلى متنها نحو 242 راكبًا، لتسقط بذلك في منطقة سكنية.

وتداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق اللحظات الأولى لتحطم الطائرة، بينما أظهرت صور من موقع الحادث أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة سكنية قرب المطار، حيث سقطت الطائرة.

وأكدت شركة "إير إنديا" والشرطة المحلية تحطم الرحلة رقم AI171، دون إعلان رسمي حتى الآن عن عدد الضحايا أو الناجين، فيما تواصل فرق الإنقاذ والإطفاء عمليات البحث وسط أنقاض الحطام.

وأظهرت بيانات ملاحية أن الطائرة كانت في طريقها من مطار أحمد آباد الدولي إلى مطار جاتويك في العاصمة البريطانية لندن، وكان من المقرر أن تقلع في الساعة 09:50 صباحًا بالتوقيت المحلي، لتصل إلى وجهتها في تمام 18:25 مساءً بتوقيت لندن.

غير أن أجهزة المراقبة الجوية رصدت فقدان الإشارة من الطائرة عند الساعة 10:08 صباحًا، أي بعد 18 دقيقة فقط من موعد الإقلاع، وعلى ارتفاع لا يتجاوز 625 قدمًا، ما يشير إلى أن الحادث وقع في مرحلة الإقلاع الأولى.

وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن الطائرة سقطت في منطقة مأهولة قرب المطار، ما زاد من تعقيد عمليات الإنقاذ، وسط مخاوف من تسجيل إصابات أو خسائر بشرية بين سكان المنطقة.

بدورها، أعلنت السلطات الهندية فتح تحقيق فوري في ملابسات الحادث، فيما تم إرسال فرق متخصصة لتحليل بيانات الرحلة واسترجاع الصندوقين الأسودين للطائرة لتحديد الأسباب الفنية المحتملة.

BREAKING: Footage shows plane with at least 242 people crashing near Ahmedabad, India. pic.twitter.com/3yfV2khfxU