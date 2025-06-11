تركيا تعتزم تصدير 48 طائرة مقاتلة لإندونيسيا

أنقرة - (أ ب)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، أن بلاده سوف تصدر 48 من مقاتلات "قآن" محلية الصنع لإندونيسيا، في أول صفقة تصدير للطائرة المتقدمة التي لا تزال في مرحلة التطوير.

وقال أردوغان في منشور عبر منصة أكس إن مقاتلات قآن سوف تصنع في تركيا وتُصدر لإندونيسيا، مضيفا أنه سوف يتم الاستعانة بـ"القدرات المحلية" الإندونيسية في عملية الإنتاج.

ولم يسهب أو يكشف الرئيس التركي عن التفاصيل المالية للاتفاق.

وجاء الاتفاق على هامش معرض إندو الدفاعي 2025 في جاكرتا، بحسب صحيفة صباح التركية.

وقال أردوغان "يكشف الاتفاق مدى التطور الذي وصل إليه قطاع الدفاع التركي". وأشاد بدور الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو في توقيع الاتفاق.