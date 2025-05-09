ترامب: العديد من الصفقات التجارية قيد الإعداد وكلها جيدة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن العديد من الصفقات التجارية قيد الإعداد وكلها جيدة.

وطالب ترامب، الصين بفتح أسواقها أمام الولايات المتحدة، مؤكدا أن ذلك سيكون في صالحها.

وأشار ترامب في منشور على" تروث سوشيال"، إلى أن فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين يبدو قرارا صائبا والأمر متروك لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.

وأجاب ترامب على سؤال وجه له في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء، بشأن ما إذا كان منفتحا على سحب الرسوم الجمركية المرتفعة، لإيصال الصين إلى طاولة المفاوضات، بقوله: "لا".

وفيما يتعلق بتبعات القرار، تراجعت الأسهم الأمريكية قليلاً بعد رد ترامب واستمرت في الانخفاض منذ صدور القرار في الساعة الثانية بعد الظهر.

وكان الرئيس الأمريكي، قد أعلن الثلاثاء الموافق 22 أبريل الماضي، أن الرسوم على الصين لن تصل إلى 145% ولن تصل أيضا إلى الصفر، مؤكدًا أن علاقته بالرئيس الصيني شي جين بينج "طيبة"، مضيفًا: "نحن قادرون على التوصل إلى اتفاق وإذا لم يحدث ذلك فإننا من سيحدد قيمة الرسوم الجمركية".

توقفت التجارة بين الصين والولايات المتحدة بشكل أساسي منذ بدء تصعيد التعريفات الجمركية المتبادلة بين البلدين في مارس، ومع ذلك، سيجتمع كبار المسؤولين التجاريين في عهد ترامب مع نظرائهم الصينيين هذا الأسبوع للمرة الأولى.