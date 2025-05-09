بزشكيان ردا على ترامب: الخليج الفارسي سيظل كما هو باسمه

طهران- (د ب أ)

رد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على بعض الأنباء حول تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتغيير اسم "الخليج الفارسي".

وكتب بزشكيان في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": إن "الخليج الفارسي سيبقى الخليج الفارسي"، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد كتب في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" " الدوافع السياسية لتغيير الاسم التاريخي للخليج الفارسي تشير إلى نوايا عدائية ضد إيران وشعبها وهي مدانة بشدة. إن مثل هذه الأفعال المغرضة تشكل إهانة لجميع الإيرانيين، بغض النظر عن خلفياتهم أو مكان إقامتهم".

كان مسؤولان أمريكيان، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، قد صرحا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) يوم الثلاثاء الماضي بأن الرئيس ترامب سيعلن عن التغيير أثناء جولته في الشرق الأوسط التي يزور خلالها السعودية والإمارات وقطر .

من جانبه ،صرح الرئيس ترامب قال أول أمس الأربعاء إنه سيتخذ قرارا بشأن الاسم الذي ستطلقه الحكومة الأمريكية على المسطح المائي المعروف الآن على نحو شائع باسم الخليج الفارسي عندما يزور الدول العربية الأسبوع المقبل.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه يتوقع أن يسأله مضيفوه في السعودية وقطر والإمارات عن تسمية أمريكا للمسطح المائي رسميا باسم الخليج العربي أو خليج العرب.

وذكر ترامب: "إنهم سيسألوني عن ذلك عندما أصل إلى هناك، وسأضطر لاتخاذ قرار. إنني لا أريد أن أؤذي مشاعر أي شخص".