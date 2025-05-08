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الصين تدعو رعاياها إلى مغادرة السودان بشكل فوري

03:43 م الخميس 08 مايو 2025

الصين

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، الخميس، إن السفارة الصينية في السودان تحث رعاياها على الإجلاء في أسرع وقت ممكن.

وأكدت السفارة الصينية في السودان، أن الوضع الأمني في تدهور مستمر والمخاطر الأمنية في ازدياد حاد.

وتأتي الدعوة الصينية لرعاياها، بعد تصاعد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة بورتسودان.

وتعرض مناطق يسيطر عليها الجيش في شرق السودان وجنوبه لهجمات بطائرات مسيرة لليوم الخامس على التوالي، ما أدى إلى عملية نزوح كبيرة من المدينة.

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