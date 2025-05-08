ضباط إسرائيليون: نسبة الالتزام بالخدمة بصفوف الاحتياط متدنية

وكالات

أفادت صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر بأن الجيش الإسرائيلي امتنع عن إرسال أوامر تجنيد لجنود كشفوا رفضهم القتال خشية عدم التزامهم.



وقال ضباط إسرائيليون للصحيفة إن نسبة الالتزام بالخدمة العسكرية بصفوف الاحتياط متدنية، وأضافوا أن نسبة 80% المعلن عنها رسميا لا تعكس الواقع.



كما قال ضابط إسرائيلي للصحيفة إن الجيش لجأ الفترة الأخيرة إلى الضغط على الجنود للقتال وهناك صعوبات في استدعائهم.



ونقلت الصحيفة عن ضباط وجنود بالجيش الإسرائيلي تأكيدهم أن ثمة تلاعبا في نسبة الملتزمين بالقتال في صفوف جنود الاحتياط.



وشددت مصادر أمنية في حديثها للصحيفة على أن الجيش الإسرائيلي بحاجة لرفع عدد قواته بأربعة أضعاف للسيطرة على نقاط مركزية في قطاع غزة.