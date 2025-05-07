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إسرائيل تعلن دعم حق الهند في الدفاع عن النفس

06:41 م الأربعاء 07 مايو 2025

إسرائيل

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القاهرة- مصراوي

قال سفير إسرائيل لدى الهند، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب الضربات التي شنتها الهند على باكستان، إن بلاده "تدعم حق الهند في الدفاع عن النفس".

وكتب رؤوفين عازار: "يجب أن يدرك الإرهابيون أنه لا مكان يختبئون فيه من جرائمهم الشنيعة ضد الأبرياء"، مضيفًا وسم عملية سندور، وهو الاسم الرمزي الذي أطلقه الجيش الهندي على عمليته ضد أهداف باكستانية.

وعلى خلاف معظم التصريحات الدولية التي أُطلقت في ظل اقتراب الهند وباكستان من حافة صراع أوسع، لم يتضمن منشور السفير الإسرائيلي أي دعوة إلى ضبط النفس أو التهدئة.

وترتبط الهند وإسرائيل بعلاقات عسكرية وثيقة، إذ تُعد الهند أكبر مستورد للأسلحة الإسرائيلية في العالم، حيث تشتري ما يزيد عن ثلث صادرات إسرائيل من السلاح، وفقًا لأحدث بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

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