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لحظة اصطدام ثلاث طائرات إيطالية في الجو |فيديو

08:53 م الثلاثاء 06 مايو 2025

طائرة إيرماكي

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كتب- محمد جعفر:

أظهر مقطع فيديو مصور اصطدام عدد من الطائرات أثناء تحليقها في الجو.

وأوضح الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، اصطدام ثلاث طائرات "إيرماكي" من طراز MB-339-PAN، تابعة لفريق الاستعراض الجوي "فريتش تريكولوري" التابع لسلاح الجو الإيطالي.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن إحدى الطائرات تمكنت من الوصول إلى المطار، لكنها تجاوزت المدرج أثناء الهبوط.

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