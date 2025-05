لحظة اصطدام ثلاث طائرات إيطالية في الجو |فيديو

كتب- محمد جعفر:

أظهر مقطع فيديو مصور اصطدام عدد من الطائرات أثناء تحليقها في الجو.

وأوضح الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، اصطدام ثلاث طائرات "إيرماكي" من طراز MB-339-PAN، تابعة لفريق الاستعراض الجوي "فريتش تريكولوري" التابع لسلاح الجو الإيطالي.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن إحدى الطائرات تمكنت من الوصول إلى المطار، لكنها تجاوزت المدرج أثناء الهبوط.

Three Aermacchi MB-339-PAN jets from the Italian Air Force’s Frecce Tricolori aerobatic team collided mid-air.



One of the jets managed to reach the airfield, but overran the runway during landing. pic.twitter.com/ehHyFNxYo9