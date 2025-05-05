إنذار أحمر.. عواصف ترابية تضرب الرياض (فيديو- صور)

القاهرة- مصراوي:

في موجة طقس مضطربة وغير مستقرة، أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي، إنذارًا أحمر اليوم الإثنين، محذرًا من عواصف ترابية شديدة وأمطار غزيرة تجتاح أجزاء واسعة من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية.

ويأتي هذا التحذير في ظل توقعات بتأثيرات مناخية قاسية قد تُخلّ بالحياة اليومية، خاصة في حركة السير والسلامة العامة.

نبه المركز في تقريره الصادر فجر اليوم إلى أن العواصف ستستمر حتى الساعة 5 صباحًا، لتشمل العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية، المزاحمية، حريملاء، رماح، وضرما، مع توقعات بانعدام شبه كامل في مدى الرؤية الأفقية ليصل إلى كيلومتر واحد أو أقل.

يا ساتر عاصفة رملية تضرب الرياض الان 🌬️ pic.twitter.com/lsOiZ4Cica — 𝐇𝐄𝐌𝐎 (@abuwasam34) May 4, 2025

وتصاحب العاصفة رياح شديدة السرعة تثير الأتربة والغبار، ما قد يؤدي إلى توقف حركة السير وتعطيل بعض الأنشطة.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى البقاء في المنازل قدر الإمكان، وتجنب التنقل، خصوصًا على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

عاصفة ترابية على طريق الرياض القصيم بالقرب من ملهم. pic.twitter.com/phivGIKgbU — هاشتاق السعودية (@HashKSA) May 4, 2025

بالتوازي مع العواصف الترابية، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة على مناطق الزلفي، الغاط، المجمعة، شقراء، ثادق، مرات، الدوادمي، الرين، والقويعية. وأشار التقرير إلى احتمالية تساقط البرد، وظهور صواعق رعدية، مع جريان السيول في الأودية والشعاب، مما يزيد من مخاطر الفيضانات المفاجئة في بعض المناطق.

أما في المنطقة الشرقية، فتستمر موجة الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة منذ ليلة الأحد وحتى الساعات الأولى من صباح الإثنين، حيث تشمل التأثيرات قرية العليا، الخفجي، الجبيل، النعيرية، وحفر الباطن.

ويُتوقع أن تشهد هذه المناطق رياحًا شديدة وأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (بين 1 إلى 3 كيلومترات)، إلى جانب تساقط البرد وجريان السيول، ما دفع المركز إلى رفع درجة التحذير فيها إلى اللون الأحمر أيضًا.

مع اتساع رقعة الاضطرابات الجوية، حثت الجهات المعنية المواطنين على اتباع إرشادات السلامة، خاصة مرضى الجهاز التنفسي، والسائقين على الطرق المكشوفة، وأولياء الأمور الذين يصطحبون أطفالهم إلى المدارس.

موجة غبارية تغطي سماء الرياض 😨.



اللهم إنانسألك خيرها وخير مافيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. pic.twitter.com/pRZWhdcHsn — كسر يونايتد | KSR United (@ksrunited1) May 4, 2025

كما شددت الأرصاد على أهمية متابعة تحديثات الطقس أولًا بأول، وتفادي الخروج أثناء العواصف إلا للضرورة القصوى، مع الاستعداد لأي طارئ محتمل.