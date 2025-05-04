الحوثيون: واشنطن لا تأبه بحياة الإسرائيليين وجيشها مكشوف لدينا

(د ب أ)

قالت جماعة الحوثي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تأبه بحياة الإسرائيليين، وذلك بعد ساعات من سقوط صاروخ أُطلقته الجماعة على مطار بن جوريون وسط إسرائيل.

وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى في الجماعة مهدي المشاط "حذرنا الأمريكي بطرق غير مباشرة من خطوات مزعجة ستتخذها صنعاء لكنه لم يرع ربما ظناً منه أن منظوماته ستمنع تحذيرنا"، حسب وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين.

وأضاف المشاط "لأن الأمريكي لا يأبه بحياة الصهاينة تجاهل هذه التحذيرات".

وتحدث بأن "اليمن أفشل المرحلة الأولى من العدوان الأمريكي على البلد، ولا تزال معلومات الجيش الأمريكي مكشوفة لجيشنا، وواثقين أنه ليس بمقدورهم منع هذا الانكشاف".

ومضى قائلا "ما تحقق في هذا الأسبوع من استهداف لحاملة الطائرات الأمريكية ترومان بدقة عالية وإسقاط طارة إف 18 من على متنها إلا دليلا واضحا وشاهدا على صحة ما نقول".

وسقط صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل اليوم الأحد بالقرب من مطار بن جوريون، وهو المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل.

وأظهرت لقطات مصورة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي عمودا من الدخان أمكن رؤيته من صالة الركاب. وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالرد "بسبعة أضعاف" على سقوط الصاروخ، وقال في بيان مقتضب "من يضربنا سيتم ضربه بسبعة أضعاف".

بينما قال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان مقتضب، إن الجماعة "استهدفت مطار بن جوريون بمنطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح، انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ورفضا للإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة".

وأضاف سريع أن" منظومات الدفاع الأمريكية والإسرائيلية فشلت في اعتراض الصاروخ".