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مدير المستشفيات الميدانية بغزة: المجاعة قادمة لا محالة

04:11 م الأحد 04 مايو 2025

غزة

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وكالات

قال مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بقطاع غزة، إن أغلب سكان قطاع غزة يعيشون تجويعا ينفذه الاحتلال.

وأضاف مدير المستشفى، أن المجاعة قادمة لا محالة في القطاع ولا حيلة لنا، موضحا أنه لا حليب صناعيا للأطفال ولا أدوية للنساء الحوامل.

وتابع أن رسالته للعالم كله أن أوقفوا حرب الإبادة والتجويع، قائلا: "نريد أن نعيش بسلام شأننا شأن أي شعب في العالم كله".

وأكمل، أن كمية الوقود في المستشفيات لا تكفي سوى لثلاثة أيام.

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غزة المجاعة وزارة الصحة بقطاع غزة
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