بوتين: لا حاجة لاستخدام النووي في أوكرانيا حاليا ونأمل ألا نحتاج إليه

موسكو - (أ ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات تم بثها اليوم الأحد، إنه ليست هناك حاجة إلى استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا بعد، وأنه يأمل ألا تكون هناك حاجة لذلك.

وفي عرض تمهيدي لمقابلة مقررة مع التلفزيون الرسمي الروسي، تم نشرها على منصة "تليجرام"، قال بوتين إن روسيا لديها القوة والوسائل اللازمة لإنهاء الصراع في أوكرانيا "بطريقة منطقية".

وردا على سؤال بشأن الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية، قال بوتين: "لم تكن هناك حاجة لاستخدام تلك الأسلحة (النووية)... وآمل ألا تكون هناك حاجة إليها".

وأضاف: "لدينا قدر كاف من القوة والوسائل لإنهاء ما بدأ في عام 2022 بطريقة منطقية، وبالنتيجة التي تتطلبها روسيا ".

يشار إلى أن بوتين قام بالتوقيع على نسخة محدثة من العقيدة النووية الروسية في نوفمبر من عام 2024، موضحا الظروف التي تسمح له باستخدام ترسانة موسكو النووية، وهي الأكبر في العالم.

جدير بالذكر أن روسيا وأوكرانيا على خلاف بشأن مقترحات وقف إطلاق النار المتعارضة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال أمس الاول الجمعة في تصريحات نشرت أمس، إن إعلان موسكو بشأن وقف إطلاق نار في أوكرانيا لمدة 72 ساعة الأسبوع المقبل بمناسبة "يوم النصر" خلال الحرب العالمية الثانية، هو مجرد محاولة لتوفير "جو هادئ" قبيل انطلاق الاحتفالات السنوية لروسيا.

وجدد زيلينسكي الدعوات إلى وقف شامل للأعمال العدائية لفترة 30 يوما ، مثلما اقترحت الولايات المتحدة في البداية. وقال إنه من الممكن أن يبدأ وقف إطلاق النار المقترح في أي وقت كخطوة ذات مغزى نحو إنهاء الحرب.

وكان بوتين أعلن يوم الاثنين الماضي، وقف إطلاق نار من جانب واحد لمدة 72 ساعة في أوكرانيا بمناسبة "يوم النصر" خلال الحرب العالمية الثانية، بينما تضغط الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام.

وأوضح الكرملين أن الهدنة - التي تم الإعلان عنها "لأسباب إنسانية" - ستستمر منذ بداية الثامن من مايو/أيار الجاري وتستمر حتى نهاية اليوم العاشر من الشهر نفسه، لإحياء ذكرى هزيمة موسكو لألمانيا النازية في عام 1945.