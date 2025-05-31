مسؤول طبي سوداني: انحسار الكوليرا بولاية سنار

الخرطوم - ( د ب أ)

أعلن مسؤول طبي سوداني اليوم السبت، انحسار وباء الكوليرا بولاية سنار الواقعة بوسط البلاد .

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن وزير الصحة المكلف بولاية سنار إبراهيم العوض أحمد قوله إن مركز العزل بسنجة أصبح خاليا من أي حالة وتبقى 13 حالة بمركز عزل سنار مبشرا بدخول ولاية سنار في تطعيمات الكوليرا بعد فحص عينة واحدة تم إرسالها عبر الإسعاف.

وأشاد وزير الصحة، في مؤتمر صحفي، بتدخل مفوضية العون الإنساني بولاية سنار والمنظمات التي تكفلت ودعمت مراكز العزل بسنجة وسنار.

وكشف مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بصحة سنار محمد تاج الدين عن أن عدد حالات الاشتباه بالكوليرا حتى أمس الجمعة بلغ 91 حالة منها سبع حالات وفاة و67 حالة شفاء و13 حالة بمركز عزل سنار وحالتان من الجزيرة وحالة من القضارف.

فيما أكدت فاطمة محمد عبدالحليم مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بصحة سنار أن التدخلات مستمرة من رش ضبابي و رزازي وتعزيز صحة وسلامة مياه وإصحاح بيئي ، مبينة أن التدخلات التي تمت أدت لانحسار الكوليرا مثمنة تعاون المحليات في تنفيذ هذه الأنشطة.

وأكد مدير عام مستشفى سنار التعليمي المشرف على مركز العزل بسنار أن استقبال الحالات تراجع لدرجة كبيرة، مشيرا إلى أن الوضع بدأ يستقر وأن كل الكوادر متواجدة وتتابع الوضع أولا بأول.

وأفاد منسق منظمة اليونسيف بولاية سنار متولى آدم بأن اليونيسيف وعددا من المنظمات تواصل العمل مع وزارة الصحة لمحاصرة الكوليرا.