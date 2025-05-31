الأغذية العالمي: الوضع الإنساني بغزة يخرج عن السيطرة

وكالات

قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم السبت، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة يخرج عن السيطرة، موضحًا أن إغلاق المعابر والجوع واليأس كل ذلك جعل إيصال المساعدات لغزة غير مستقر.

وأكد الأغذية العالمي، أن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإيصال المساعدات بأمان إلى قطاع غزة.

وفي سياق منفصل، أفادت وزارة الصحة في غزة، بأن الاحتلال دمّر عددًا كبيرًا من المولدات الكهربائية كان آخرها قصف وحرق 3 مولدات بقدرات عالية.

وذكرت صحة غزة، أن الفرق الفنية بالمستشفيات تعمل ضمن خيارات محدودة لتعزيز إمدادات الكهرباء للأقسام الحيوية، مشيرة إلى أن ما تبقى من مولدات يصعب صيانتها لعدم توفر قطع الغيار وعدد منها مهدد بالخروج عن الخدمة.

ونوهت الوزارة على أن أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ وحضانات الأطفال لا يمكن لها أن تستمر دون كهرباء.