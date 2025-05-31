هيجسيث: تهديد صيني وشيك وواشنطن لن تتراجع عن دعم الحلفاء

سنغافورة- (أ ب)

طمأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث الحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ اليوم السبت بأنهم لن يُتركوا وحدهم لمواجهة الضغط العسكري والاقتصادي المتزايد من الصين، حيث حذرت واشنطن من أن صراعا محتملا بشأن تايوان قد يكون "وشيكا".

وقال إن واشنطن ستعزز دفاعاتها في الخارج لمواجهة ما تعتبرها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تهديدات سريعة التطور من جانب بكين، خاصة في موقفها العدواني تجاه تايوان. وقد أجرت الصين العديد من التدريبات لاختبار كيف سيكون شكل الحصار على الجزيرة ذات الحكم الذاتي، التي تؤكد بكين سيادتها عليها وتعهدت الولايات المتحدة بالدفاع عنها.

وقال هيجسيث في كلمة رئيسية في مؤتمر أمني في سنغافورة إن الجيش الصيني "يتدرب على العمل الحقيقي... لن نقوم بتخفيف الوضع- التهديد الذي تشكله الصين حقيقي. ويمكن أن يكون وشيكا".

وأضاف هيجسيث أن الصين لم تعد تحشد قواتها العسكرية للسيطرة على تايوان فحسب، بل إنها" تجرى تدريبات بنشاط من أجل ذلك يوميا".

وقد أعلنت الصين عن هدف أن يكون جيشها قادرا على الاستيلاء على تايوان بالقوة إذا لزم الأمر بحلول عام 2027، وهو موعد نهائي ينظر إليه خبراء على أنه هدف طموح أكثر من كونه موعدا نهائيا لشن حرب فعلية.

من جهة أخرى ، انتقد هيجسيث طموحات الصين في أمريكا اللاتينية، وخاصةً مساعيها لزيادة نفوذها على قناة بنما.

وحث دول المنطقة على زيادة إنفاقها الدفاعي إلى مستويات تماثل نسبة 5% من ناتجها المحلي الإجمالي وهى النسبة التي يتم الضغط على الدول الأوروبية الآن للإسهام بها في انفاقها على الدفاع.





