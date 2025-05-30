حماس تدعو العرب والمسلمين لتسيير قوافل إغاثة لغزة

وكالات

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من دخول قطاع غزة مرحلة حرجة على الصعيد الإنساني، في ظل تصاعد المجاعة واتساع رقعة الدمار الناتج عن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، والتي وصفتها الحركة بـ"المجازر الوحشية".

وقالت "حماس" في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن الآليات المعتمدة لإدخال المساعدات إلى القطاع تُعد "تلاعبًا إجراميًا" باحتياجات المدنيين، وتساهم في ترسيخ واقع يخدم الاحتلال ويزيد من معاناة الفلسطينيين.

وانتقدت الحركة ما وصفته بـ"التخاذل الدولي"، محملة حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مسؤولية تعميق المأساة الإنسانية من خلال استمرار العدوان وتشديد الحصار.

ودعت "حماس" مجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على فرض وقف فوري للعدوان، وإنهاء الحصار، وضمان دخول المساعدات عبر آليات أممية فاعلة.

وطالبت حماس الدول العربية والإسلامية باستخدام ما تملكه من أوراق ضغط لوقف "الإبادة المتواصلة" في القطاع، وتسريع إرسال قوافل الإغاثة والدعم الإنساني.

ودعت حماس الحركة الشعوب الحرة في العالم إلى تصعيد التحركات التضامنية مع غزة، والضغط باتجاه إنهاء العدوان، ورفع الحصار، ووقف سياسة التجويع التي تهدد حياة الملايين في القطاع.