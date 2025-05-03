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ألبانيز يعلن فوزه برئاسة وزراء أستراليا لولاية ثانية

05:11 م السبت 03 مايو 2025

رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز

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ملبورن- (أ ب)

أعلن أنتوني ألبانيز، فوزه اليوم السبت كأول رئيس وزراء أسترالي يحقق ولاية ثانية متتالية مدتها ثلاث سنوات منذ 21 عاما، وألمح إلى أن حكومته زادت من أغلبيتها في البرلمان المقبل لأنها لم تتبع نموذج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ألبانيز في خطاب النصر الذي ألقاه أمام أنصاره في سيدني: "لقد اختار الأستراليون مواجهة التحديات العالمية بالطريقة الأسترالية، من خلال العناية ببعضهم البعض وبناء المستقبل".

وأضاف: "لسنا بحاجة إلى التوسل أو الاقتراض أو نسخ أي نموذج من أي مكان آخر. لا نلتمس إلهامنا من الخارج. بل نجده هنا، في قيمنا وشعبنا".

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