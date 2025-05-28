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ممثل فرنسا بالأمم المتحدة لإسرائيل: المدنيون في غزة ليسوا حماس

07:17 م الأربعاء 28 مايو 2025

ممثل فرنسا بالأمم المتحدة جيروم بونافونت

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وكالات

قال ممثل فرنسا بالأمم المتحدة جيروم بونافونت، الأربعاء، إن المدنيين في غزة ليسوا حماس وعلى مجلس الأمن الدولي اعتماد قرار برفع القيود على كل المساعدات.

وأكد بونافونت، أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" لا يمكن أن تكون جزءا من الحل ويجب نزع سلاحها، داعيا إسرائيل إلى السماح لمنظمات الأمم المتحدة والشركاء بالعمل في بيئة آمنة.

وأوضح بونافونت، أنه يجب مطالبة إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في غزة والامتناع عن استهداف المدنيين والبنى التحتية وفقا للقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن "فرنسا تريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية ونحن في حاجة لإجراءات سياسية ومالية لتحقيق حل الدولتين".

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ممثل فرنسا بالأمم المتحدة جيروم بونافونت المدنيون في غزة ليسوا حماس حماس وقف إسرائيل عملياتها في غزة
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