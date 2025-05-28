سوريا تنفي أي مشاركة في محادثات مباشرة مع إسرائيل

(وكالات)



نفى العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، بشكل قاطع مشاركته أو تمثيله لسوريا في أي مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي.



جاء ذلك بعد تصريحات نشرتها وكالة أنباء "رويترز" قالت فيها نقلا عن مصادر لم تذكرها إن سوريا وإسرائيل يجريان مفاوضات مباشرة منذ فترة.



وفي مقابلة بثتها قناة "الإخبارية السورية"، وصف الدالاتي تلك التقارير بأنها "مزاعم لا تمت للحقيقة بصلة"، مؤكداً أن "سوريا لم تغير موقفها الثابت والراسخ من قضية التعامل مع إسرائيل"، ومشيراً إلى أن مثل هذه الادعاءات تفتقر إلى أي أدلة أو مصداقية.



وقال الدالاتي إن القيادة السورية "تواصل التمسك بمبادئها السيادية، وتتخذ كل التدابير اللازمة لحماية الشعب السوري والدفاع عن وحدة أراضي الجمهورية، بكل الوسائل المتاحة التي يجيزها القانون الدولي".



وكانت وكالة "رويترز" قد نشرت تقريراً مؤخراً نقلت فيه عن خمسة مصادر وصفتها بأنها مطلعة، أن لقاءات مباشرة جرت خلال الأسابيع القليلة الماضية بين مسؤولين من سوريا وإسرائيل، بهدف تهدئة التوتر المتصاعد في المنطقة الحدودية، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية.



وذكرت الوكالة أن هذه الاجتماعات، التي بلغ عددها ثلاث جولات على الأقل، تضمنت إحداها انعقاداً في المنطقة الحدودية بين الجانبين، وهدفت إلى وضع ترتيبات أمنية مشتركة واحتواء أي تصعيد محتمل. وادعت بعض المصادر أن الوفد السوري كان برئاسة العميد الدالاتي.









