رئيس الوزراء البريطاني يعلّق على حادث دهس مشجعي ليفربول

علق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على حادث الدهس الذي طال المئات من مشجعي ليفربول أثناء احتفالهم بلقب الدوري الإنجليزي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر: "المشاهد في ليفربول مروعة – أفكاري مع جميع المصابين وكل من تأثر بهذا الحادث".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "أود أن أشكر الشرطة وأجهزة الطوارئ على استجابتهم السريعة والمستمرة لهذا الحادث الصادم."

وأكد ستارمر أنه يتلقى تحديثات متواصلة بشأن تطورات الحادث، داعيًا إلى "منح الشرطة المساحة اللازمة لإجراء التحقيقات".

وأفادت تقارير بريطانية أن سيارة اندفعت نحو حشد من مشجعي ليفربول أثناء احتفالهم بفوز فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وسط تواجد مكثف لفرق الطوارئ في موقع الحادث.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن شهود عيان قولهم إن سائق السيارة "تعمد دهس الجماهير" في وسط مدينة ليفربول مساء اليوم. وقد أعلنت الشرطة القبض على رجل في موقع الحادث، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول دوافعه.

It’s happening again.



Male driver arrested after driving through the crowd at Liverpool city centre.



pic.twitter.com/h0q0lcH2nh