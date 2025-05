الرئيس الفرنسي يتلقى صفعة على وجهه من زوجته

القاهرة- مصراوي:

انتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر لحظة تلقّي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صفعة مفاجئة على وجهه، عقب هبوط طائرته الرئاسية في العاصمة الفيتنامية هانوي، في مستهل جولته الآسيوية.

ووصل ماكرون الأحد إلى فيتنام، حيث يسعى خلال زيارته إلى توقيع عدد من العقود الاقتصادية الكبرى، أبرزها صفقة لشراء 20 طائرة من طراز "إيرباص"، إضافة إلى محادثات حول مشاريع في مجالات الطاقة النووية المدنية والقطارات فائقة السرعة (TGV).

وانصرف اهتمام الرأي العام إلى الموقف غير المتوقع الذي ظهر في مقطع الفيديو، حيث تُظهر اللقطات المصورة يدين تلامسان وجه ماكرون عند باب الطائرة المفتوح، ويُعتقد أن اليدين تعودان إلى زوجته بريجيت التي كانت ترتدي زيًا أحمر وقت النزول.

بدا ماكرون متفاجئًا من الموقف، حيث تراجع بخفة وقطب حاجبيه، ثم استعاد رباطة جأشه موجهًا التحية للحضور، وتقدّم برفقة بريجيت نحو سلم الطائرة، محاولًا مساعدتها في النزول، لكنها رفضت المساعدة.

🇫🇷📹MACRON'S VIETNAM TRIP HIGHLIGHTS:



✓ Got slapped

✓ Plane door oopsie

✓ “Accidental” footage release



French diplomacy at its finest! pic.twitter.com/b6Q3wDSPgQ