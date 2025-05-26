الرئيس الفرنسي يتلقى صفعة على وجهه من زوجته

القاهرة- مصراوي:

انتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر لحظة تلقّي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صفعة مفاجئة على وجهه، عقب هبوط طائرته الرئاسية في العاصمة الفيتنامية هانوي، في مستهل جولته الآسيوية.

ووصل ماكرون الأحد إلى فيتنام، حيث يسعى خلال زيارته إلى توقيع عدد من العقود الاقتصادية الكبرى، أبرزها صفقة لشراء 20 طائرة من طراز "إيرباص"، إضافة إلى محادثات حول مشاريع في مجالات الطاقة النووية المدنية والقطارات فائقة السرعة (TGV).

🚨🇫🇷ALERTE - À son arrivée au Vietnam, Emmanuel #Macron semble avoir été frappé au visage par son épouse, Brigitte Macron. pic.twitter.com/xoVb5uBDhm — Actu React Info (@actureact_info) May 25, 2025

وانصرف اهتمام الرأي العام إلى الموقف غير المتوقع الذي ظهر في مقطع الفيديو، حيث تُظهر اللقطات المصورة يدين تلامسان وجه ماكرون عند باب الطائرة المفتوح، ويُعتقد أن اليدين تعودان إلى زوجته بريجيت التي كانت ترتدي زيًا أحمر وقت النزول.

بدا ماكرون متفاجئًا من الموقف، حيث تراجع بخفة وقطب حاجبيه، ثم استعاد رباطة جأشه موجهًا التحية للحضور، وتقدّم برفقة بريجيت نحو سلم الطائرة، محاولًا مساعدتها في النزول، لكنها رفضت المساعدة.

🇫🇷📹MACRON'S VIETNAM TRIP HIGHLIGHTS:



✓ Got slapped

✓ Plane door oopsie

✓ “Accidental” footage release



French diplomacy at its finest! pic.twitter.com/b6Q3wDSPgQ — Sputnik (@SputnikInt) May 26, 2025

في البداية، نفت الرئاسة الفرنسية صحة الفيديو أمام الصحفيين المرافقين للرئيس في هانوي، لكن لاحقًا أكدت عدة وسائل إعلامية، منها وكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، صحة اللقطة، والتي التقطها مصور من وكالة "أسوشيتد برس" (AP).

ومع تصاعد الجدل، أوضح فريق ماكرون أن ما جرى هو مجرد "مداعبة لطيفة" بين الزوجين في لحظة استرخاء قبل بدء البرنامج الرسمي للزيارة، مؤكدين أن المشهد يعكس "ألفة وحميمية" بينهما، ورفضوا تصعيد الحادثة أو تحميلها أكثر مما تستحق، مشيرين إلى محاولات بعض الأطراف استغلال الواقعة لإثارة نظريات المؤامرة.