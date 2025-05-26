غرفة طوارئ الجريف شرق بالعاصمة السودانية تعلن توقفها عن العمل الطبي

الخرطوم- (د ب أ)

أعلنت غرفة طوارئ الجريف شرق السودانية في ولاية الخرطوم، عن توقف خدماتها الطبية لأسباب قالت إنها "خارج إرادتها"، مشيرة إلى أن التوقف "سيكون في الجانب الطبي فقط، بينما ستستمر في تقديم خدمات أخرى مثل دعم التكايا وآبار المياه"، بحسب ما أوردته صحيفة "التغيير".

وأفادت الصحيفة السودانية اليوم الاثنين، بأن الغرفة - التي تم تأسيسها في 30 أبريل 2023 - كانت تعمل دون توقف لمدة 25 شهرا، قدمت خلالها خدمات طبية وإنسانية متنوعة للمواطنين.

ولم تقتصر غرفة طوارئ الجريف شرق على تقديم الخدمات الطبية فقط، بل قدمت أيضا خدمات أخرى.

وعملت الغرفة على دعم التكايا في المنطقة (المطابخ المجانية)، مما ساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى توفير آبار المياه للمواطنين و المساهمة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وشاركت الغرفة في إجلاء الطلاب من المناطق المتأثرة بالنزاع، مما ساهم في حمايتهم وضمان سلامتهم.

وقدمت غرفة الطوارئ الدعم المالي للمواطنين لسداد فواتير علاجية داخل وخارج المنطقة. ونظمت الغرفة برامج تعليمية وترفيهية للمواطنين، مما ساهم في تحسين جودة حياتهم.