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أيرلندا تدرس حظر التجارة مع بعض المستوطنات الإسرائيلية

03:23 م الخميس 22 مايو 2025

إيرلندا

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دبلن - (د ب أ)

اتهم نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون هاريس، اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.

وأضاف هاريس الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، أنه من "الواضح" أن إسرائيل تريد إزالة الفلسطينيين من قطاع غزة في إطار ما قال إنه "نمط مستمر لجرائم الحرب"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه. ميديا).

وقال إن العالم "لم يفعل ما هو كاف" للضغط على إسرائيل لتغيير المسار، مضيفا أنه سوف يدرس مشروع قانون من شأنه أن يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في فلسطين.

وقال وزير الشؤون الخارجية أيضا إن برنامج الحكومة الإسرائيلية "الملتف"، "للتظاهر" بتقديم المستوى الأساسي من المساعدات لآلاف الفلسطينيين الجوعى "جدير بالازدراء".

وأضاف "لقد كان بنيامين نتنياهو واضحا للغاية بشأن هذا في الأيام الأخيرة، عندما قال فعليًا، على حد تعبيره، إن السبب الوحيد الذي يجعلنا نفعل هذا هو تمكيننا من مواصلة ما وصفه بـأهدافهم السياسية، وأهدافهم السياسية الآن واضحة للغاية".

وقال "إنهم يريدون تطهير قطاع غزة، ويريدون تطهير غزة من الشعب الفلسطيني، وهذه جريمة حرب وتهجير قسري للناس".

وقال هاريس إن حل الدولتين يبدو "بعيدا أكثر من ذي قبل" وأنه يجب تعليق اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي نظرا لأنه تتم مراجعته الآن.

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