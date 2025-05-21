قطر: نؤكد استمرار دعمنا لجهود التعافي الاقتصادي في سوريا

وكالات

رحّبت ممثلة دولة قطر في مجلس الأمن علياء أحمد بن سيف، الأربعاء، بالإجراءات السياسية للحكومة السورية الجديدة التي تمهد لإقامة دولة قائمة على العدالة.

وأكدت بن سيف، استمرار قطر في دعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا، مشيرة إلى أن الدوحة قامت بالتعاون مع المملكة العربية السعودية بسداد مديونية سوريا لدى البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار.

كذلك، رحّبت بن سيف باعتزام واشنطن رفع العقوبات عن سوريا معتبرة ذلك خطوة تدعم الاستقرار والازدهار في سوريا، ومنددة بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية.

وقال ممثل سوريا في مجلس الأمن الدولي قصي الضحاك، الأربعاء، إن إسرائيل تمعن في اعتداءاتها على الأراضي السورية في انتهاك جسيم للقانون الدولي.

وطالب الضحاك، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية وإنهاء احتلالها لكل الأراضي التي احتلتها بما فيها الجولان.