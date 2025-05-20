ترامب: سنخفض أسعار الأدوية بنسب تتراوح بين 75% إلى 85%

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إدارته سنخفض أسعار الأدوية بنسب تتراوح بين 75% إلى 85%.

وأشار ترامب، إلى أن الديمقراطيين يرفضون قراره بتخفيض أسعار الأدوية لأنهم متربحون من الوضع القائم.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خفض أسعار الأدوية بنسب تتراوح بين 30% و80%.

وأكد ترامب على تروث سوشيال: "سندفع نفس سعر الأدوية الذي تدفعه أي دولة تدفع أدنى سعر في أي مكان في العالم".

وتابع: " سيتم خفض تكاليف الرعاية الصحية لمواطنينا بأرقام لم يتصوروها من قبل"، مضيفا: "الأمر التنفيذي الخاص بخفض أسعار الأدوية سيكون أحد أهم القرارات التنفيذية في تاريخ أمريكا".

وأشار إلى أن الأدوية لدى الولايات المتحدة أحيانا أغلى بـ5 إلى 10 مرات من أسعارها في بقية دول العالم.

وأكد: "الأدوية في الولايات المتحدة ظلت على مدى سنوات عديدة مرتفعة بشكل كبير مقارنة بأي دولة"، مضيفا" سيتم توقيع الأمر التنفيذي الخاص بأسعار الأدوية في البيت الأبيض صباح اليوم الاثنين".