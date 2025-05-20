خامنئي: لا نعتقد أن المفاوضات مع أمريكا ستصل لنتيجة

طهران- (د ب أ)

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، مراسم إحياء ذكرى وفاة الرئيس الايراني الراحل إبراهيم رئيسي و"شهداء الخدمة" بحضور قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، بحسب ما أوردته وكالة مهر للأنباء.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن "مراسم إحياء ذكرى الشهيد آية الله السيد إبراهيم رئيسي الرئيس الراحل ووزير الخارجية الشهيد حسين أمير عبداللهيان و/شهداء الخدمة/، انطلقت في حسينية الإمام الخميني بحضور قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي".

وقال الخامنئي: "في أول مقابلة له بعد الانتخابات الرئاسية، سأل المراسل الشهيد رئيسي: /هل تتفاوض مع أمريكا؟/ قال بوضوح: /لا/، قال: /لا/، من دون أي غموض؛ ولم يفعل. ولم يسمح للعدو أن يقول إنني تمكنت من جلب إيران إلى طاولة المفاوضات من خلال التهديد أو الترغيب أو الخداع. لم يسمح بذلك".

وأضاف قائلا: "لهذا السبب تصر الأطراف على المفاوضات المباشرة، والجزء الأكبر منه هو هذا؛ لم يسمح بذلك. وبطبيعة الحال، كانت هناك مفاوضات غير مباشرة فترة رئاسته كما يكون الحال الآن، ولكن من دون نتائج. والآن أيضا لا نعتقد أن المفاوضات ستصل إلى نتيجة ولا نعلم ماذا سيحدث".

وقال الخامنئي: "تحدثنا عن المفاوضات وأود أن أوجه تحذيرا للطرف الآخر: ينبغي على الجانب الأمريكي الذي يشارك في هذه المفاوضات غير المباشرة أن يكف عن الهراءات وإطلاق تصريحات عبثية".

وأكد قائد الثورة الاسلامية "يقول الجانب الآخر بأننا لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم وقاحة.. لا أحد ينتظر الإذن لهذا أو ذاك. الجمهورية الإسلامية لها سياسة ولها منهج وهي تنتهج سياسة خاصة بها".