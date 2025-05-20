الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين والد صهر ترامب سفيرا لدى باريس

وكالات

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على تعيين تشارلز كوشنر، والد جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، سفيرا للولايات المتحدة لدى فرنسا، وكذلك لدى إمارة موناكو.

جاء التصويت بأغلبية 51 صوتا مقابل 45، في خطوة أثارت جدلا نظرا لخلفية كوشنر القانونية، إذ سبق أن أدين في عام 2004 في 18 تهمة جنائية شملت التهرب الضريبي والتلاعب بالشهود، وقضى عاما في السجن الفيدرالي قبل أن يمنحه ترامب عفوا رئاسيا في نهاية ولايته الأولى.

وتشارلز كوشنر، البالغ من العمر 71 عاما، هو قطب عقارات بارز ووالد جاريد كوشنر، زوج إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي، وفقا لروسيا اليوم.

عمل جاريد كوشنر مستشارا بارزا لترامب في شؤون الشرق الأوسط خلال فترة رئاسته الأولى.

وتأتي موافقة مجلس الشيوخ على تعيين كوشنر في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا توترات بسبب تهديدات بحرب تجارية، ما يضع السفير الجديد أمام تحديات دبلوماسية كبيرة.

وقد وصف ترامب كوشنر الأب بأنه رجل أعمال "رائد" و"رائع"، معتبرا أنه سيعزز الشراكة بين الولايات المتحدة وفرنسا.

خلال جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ، سئل كوشنر عن ماضيه الجنائي، فأقر بأنه ارتكب "خطأ فادحا للغاية ودفعت ثمنه غاليا"، في إشارة إلى قضيته السابقة.