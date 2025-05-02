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فانس: قيام ترامب بنقل والتز إلى الأمم المتحدة هو في الحقيقة ترقية

10:45 ص الجمعة 02 مايو 2025

جيه دي فانس

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واشنطن - (أ ب)

علق نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ردا على التوصيفات التي تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قام بالاستغناء عن مستشار الأمن القومي مايك والتز بعد مرور 100 يوم على توليه الإدارة.

وقال فانس في مقابلة مع بريت باير من قناة فوكس نيوز: ”لقد تم تعيينه سفيرا لدى الأمم المتحدة، وهو بالطبع منصب مؤكد من مجلس الشيوخ. ”أعتقد أنه يمكن تقديم حجة جيدة بأنها ترقية".

وتابع فانس أن والتز تم جلبه لتنفيذ "إصلاحات جادة" في مجلس الأمن القومي و"قد فعل ذلك".

وأضاف: "لقد حان الوقت الآن لمايك للقيام بشيء آخر".

وكان عضو الكونجرس السابق عن ولاية فلوريدا قد تسبب في إحراج البيت الأبيض عبر استخدام تطبيق سيجنال التجاري لمناقشة خطط عسكرية ودعوة أحد المراسلين عن طريق الخطأ للانضمام إلى المحادثة.

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جيه دي فانس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مايك والتز الأمم المتحدة
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