في الذكرى الـ77 للنكبة.. مظاهرات عالمية تندد بعدوان الاحتلال على غزة: تجاوزوا الخط الأحمر

كتبت- سلمى سمير:

شهدت عدة عواصم ومدن حول العالم موجة جديدة من المظاهرات الحاشدة، تزامنًا مع الذكرى السابعة والسبعين للنكبة الفلسطينية، في مشهد أعاد إلى الأذهان وحدة الشارع العالمي في دعم القضية الفلسطينية، ورفض السياسات الإسرائيلية، لا سيما مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ورفع المشاركون في التظاهرات شعارات منددة بما وصفوه بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، كما دعوا إلى إنهاء الدعم السياسي والعسكري الغربي لإسرائيل، خاصة في ظل تقارير حقوقية وأممية تتحدث عن انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

LONDON TODAY: Protesters against the Gaza genocide sweep over Waterloo Bridge. Build an international Socialist leadership to defeat capitalism and imperialism and put an end to the #Genocide in #Gaza#PalestineWillBeFree pic.twitter.com/CXojf1oQ8b