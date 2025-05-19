في الذكرى الـ77 للنكبة.. مظاهرات عالمية تندد بعدوان الاحتلال على غزة: تجاوزوا الخط الأحمر

كتبت- سلمى سمير:

شهدت عدة عواصم ومدن حول العالم موجة جديدة من المظاهرات الحاشدة، تزامنًا مع الذكرى السابعة والسبعين للنكبة الفلسطينية، في مشهد أعاد إلى الأذهان وحدة الشارع العالمي في دعم القضية الفلسطينية، ورفض السياسات الإسرائيلية، لا سيما مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ورفع المشاركون في التظاهرات شعارات منددة بما وصفوه بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، كما دعوا إلى إنهاء الدعم السياسي والعسكري الغربي لإسرائيل، خاصة في ظل تقارير حقوقية وأممية تتحدث عن انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

LONDON TODAY: Protesters against the Gaza genocide sweep over Waterloo Bridge. Build an international Socialist leadership to defeat capitalism and imperialism and put an end to the #Genocide in #Gaza#PalestineWillBeFree pic.twitter.com/CXojf1oQ8b — SEP London (@Sep_london) May 18, 2025

لندن.. عشرات الآلاف يسيرون نحو داونينج ستريت

في العاصمة البريطانية لندن، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة ضخمة، بدأت من منطقة "إمبانكمنت" وسط المدينة، مرورًا بجسرَي وستمنستر ووترلو، قبل أن تصل إلى مقر رئاسة الوزراء في "10 داونينج ستريت".

وشهدت المظاهرة مشاركة واسعة من النشطاء المناهضين للحرب ومنظمات المجتمع المدني البريطانية، إضافة إلى أفراد من الجالية الفلسطينية والعربية. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، و"حرروا فلسطين"، و"لا تسليح لإسرائيل"، كما رددوا هتافات تدعو إلى إنهاء الاستعمار ووقف الحصار المفروض على القطاع.

وفي كلمة أُلقيت أمام الحشود، وصف ممثلو منظمات حقوقية بريطانية استمرار الحكومة في تسليح إسرائيل بأنه "عار على الديمقراطية البريطانية"، مطالبين بفرض حظر فوري على صادرات الأسلحة إلى تل أبيب، والتحقيق في الانتهاكات المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين.

برلين.. احتجاجات واشتباكات مع الشرطة

في ألمانيا، ورغم القيود التي تفرضها السلطات المحلية على المظاهرات المؤيدة لفلسطين، خرج نحو 1100 متظاهر في منطقة "كروزبرج" بالعاصمة برلين، لإحياء ذكرى النكبة والتنديد بالهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة.

ووفقًا لتقارير الشرطة، اندلعت اشتباكات خلال المظاهرة أسفرت عن إصابة 11 عنصر شرطة، أحدهم بجروح خطيرة، واعتُقل أكثر من 50 متظاهرًا، بتهم شملت "مقاومة السلطات" و"انتهاك قوانين التجمهر". وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن من بين المعتقلين نشطاء ألمان وعرب، وجهوا انتقادات حادة لسياسة الحكومة الألمانية الداعمة لإسرائيل، لا سيما في ظل استخدام القوة ضد مظاهرات سلمية.

لاهاي.. 100 ألف شخص أمام محكمة العدل الدولية

أما في لاهاي الهولندية، فقد شهدت المدينة أحد أكبر المظاهرات التي خرجت إحياءً لذكرى النكبة هذا العام. وشارك ما يقرب من 100 ألف شخص في مسيرة دعت إليها منظمات حقوقية هولندية ودولية، بينها فرع منظمة "أوكسفام نوفب".

واتخذ المتظاهرون من اللون الأحمر رمزًا لمسيرتهم، في إشارة إلى أن "الخط الأحمر" قد تم تجاوزه في قطاع غزة، وسط صمت غربي ودولي. وسارت الحشود باتجاه مقر محكمة العدل الدولية، التي تنظر حاليًا في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، تتهمها بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب المحكمة باتخاذ موقف واضح ضد ما يجري في الأراضي الفلسطينية، ورفع بعضهم صورًا لأطفال غزة تحت الأنقاض، ولافتات تطالب بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على تل أبيب.

ملبورن.. جدل بسبب لافتة نازية

في مدينة ملبورن الأسترالية، شارك نحو 2000 متظاهر في فعالية لإحياء ذكرى النكبة، نظمها ناشطون من الجالية الفلسطينية ومنظمات مؤيدة للحقوق الفلسطينية.

ورغم الطابع السلمي للمظاهرة، إلا أن إحدى اللافتات التي تضمنت رسمًا لرمز النازية (الصليب المعقوف) فوق علم إسرائيل أثارت جدلًا واسعًا، دفعت الشرطة لفتح تحقيق حول ما إذا كانت هذه اللافتة تنتهك القوانين المحلية التي تحظر استخدام الرموز النازية في الأماكن العامة.

وقالت منظمات يهودية أسترالية إن اللافتة "تحرض على الكراهية"، في حين رد منظمو المظاهرة بأن الرمز استُخدم "للتعبير عن رفض الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وليس ضد اليهود كديانة".

نيويورك: مسيرة على جسر بروكلين واعتقالات

في الولايات المتحدة، نُظمت مظاهرة كبيرة في نيويورك، قادتها مجموعة " ووزين أور لايف تايم"، وجابت جسر بروكلين باتجاه منطقة مانهاتن.

وشهدت المظاهرة تواجدًا أمنيًا مكثفًا، انتهى باعتقال ثمانية أشخاص، بينهم متظاهر متهم بالاعتداء على أحد أفراد الشرطة بواسطة حاجز معدني. وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن الشرطة استخدمت القوة لتفريق المتظاهرين، فيما رد المتظاهرون بأنه "محاولة لشيطنة الحراك المناصر لفلسطين في قلب نيويورك".

غزة

ومن عواصم العالم إلى قطاع غزة، حيث تتجدد النكبة يوميًا، مع تكثيف العدوان الإسرائيلي خلال الأيام السابقة وارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 100 شهيد يوميا، خاصة بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس توسيع العملية العسكرية في غزة وذلك أثناء تواجد وفد المفاوضات في الدوحة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الضحايا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 53 ألف شهيد، فيما تجاوز عدد المصابين 120 ألفًا، غالبيتهم من النساء والأطفال. كما حذر المسؤولون في القطاع من انهيار شبه تام للمنظومة الصحية، نتيجة القصف المتواصل ونقص الأدوية والوقود.