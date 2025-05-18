"إف بي آي": تفجير العيادة في ولاية كاليفورنيا عمل إرهابي



وكالات

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، إن تفجير عيادة متخصصة في التقنيات المساعدة على الإنجاب في كاليفورنيا كان هجوما إرهابيا، مرجّحا أن تكون المنشأة استهدفت عمدا.

وأوضح رئيس مكتب "إف بي آي" أكيل ديفيس في لوس أنجلوس في مؤتمر صحفي: "كان عملا إرهابيا متعمدا، ومع تقدّم تحقيقاتنا، سنحدد ما إذا كان إرهابا دوليا أم محليا"، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت العيادة في بالم سبرينجز مستهدفة عمدا، قال: "نعتقد ذلك، نعم".

انفجرت عبوة ناسفة خارج عيادة متخصصة في التقنيات المساعدة على الإنجاب في مدينة بالم سبرينجز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفق ما أفاد رئيس البلدية، ما أسفر عن مقتل شخص.

ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن رئيس البلدية رون ديهارت قوله: "إن عبوة داخل أو قرب سيارة تمّ ركنها في المبنى" تسببت بالانفجار عند الساعة 11:00 (18:00 بتوقيت جرينيتش).