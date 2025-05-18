قوات الاحتلال تقتحم منازل الفلسطينيين في الخليل بالضفة الغربية

وكالات

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشرات المواطنين الفلسطينيين في قرية طرامة، جنوبي مدينة دورا بمحافظة الخليل في الضفة الغربية.

وقامت قوات الاحتلال بتفتيش عددًا من المنازل بدعوى إلقاء زجاجات حارقة على مركبة مستوطن قرب القرية.

كما أفرجت قوات الاحتلال عن المعتقلين بعد استجوابهم والتحقيق معهم، وفقا لما ذكرته الغد.

واستشهد فلسطيني، مساء يوم الجمعة الماضي، بنيران قوات الاحتلال، وذلك بزعم تنفيذه عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: "إنه تم تحييد فلسطيني بعد إطلاق النار عليه في محاولة تنفيذه عملية طعن".

وقالت شرطة الاحتلال، إنها أطلقت النار على شاب فلسطيني في باب السلسلة المؤدي إلى المسجد الأقصى، بزعم تنفيذه عملية طعن.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة عنصر أمن إسرائيلي بجراح، فيما أغلقت الشرطة البلدة القديمة والأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى.

وقال جهاز الإسعاف "نجمة داوود الحمراء": إنه عالج ميدانيًّا ونقل إلى المستشفى الشرطي المصاب البالغ 25 عاما.

وأضاف أن العنصر بكامل وعيه، إذ أوضح أن حالته متوسطة.