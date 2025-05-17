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عواصف عاتية تضرب ولاية كنتاكي الأمريكية ووفاة 14 شخصًا (فيديو)

05:23 م السبت 17 مايو 2025

عواصف عاتية تضرب ولاية كنتاكي الأمريكية ووفاة 14 ش

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وكالات

صرّح حاكم ولاية كنتاكى الأمريكية آندي بشير، بمقتل 14 شخصًا على الأقل إثر عواصف عاتية ضربت جنوب شرق الولاية، بما في ذلك إعصار مدمر.

وانتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، أظهرت العواصف الذي ضربت الولاية الأمريكية وخلفت دمارًا كبيرًا في المباني.

إذ صورت الكاميرات بعض اللحظات المخيفة عندما ضربت صواعق بعض المناطق وكذلك تحرك أعاصير عنيفة في أجزاء من الولاية.

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ولاية كنتاكى عواصف عاتية إعصار
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