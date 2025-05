عواصف عاتية تضرب ولاية كنتاكي الأمريكية ووفاة 14 شخصًا (فيديو)

وكالات

صرّح حاكم ولاية كنتاكى الأمريكية آندي بشير، بمقتل 14 شخصًا على الأقل إثر عواصف عاتية ضربت جنوب شرق الولاية، بما في ذلك إعصار مدمر.

Praying for the people of Somerset.



This is my 2nd home. The tornado last night has destroyed so much.



So many people lost everything. 😔 #tornado #tornadowatch #kentucky pic.twitter.com/4RMyVIwWcP