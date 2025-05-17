عواصف عاتية تضرب ولاية كنتاكي الأمريكية ووفاة 14 شخصًا (فيديو)

وكالات

صرّح حاكم ولاية كنتاكى الأمريكية آندي بشير، بمقتل 14 شخصًا على الأقل إثر عواصف عاتية ضربت جنوب شرق الولاية، بما في ذلك إعصار مدمر.

Praying for the people of Somerset.



This is my 2nd home. The tornado last night has destroyed so much.



So many people lost everything. 😔 #tornado #tornadowatch #kentucky pic.twitter.com/4RMyVIwWcP — Freed Ninja (@freezymfe) May 17, 2025

وانتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، أظهرت العواصف الذي ضربت الولاية الأمريكية وخلفت دمارًا كبيرًا في المباني.

Oh My… Here’s the long tracked Eastern Kentucky tornado that went through South of Somerset & London at its peaked width & strength! 😨 🙏 #kywx #wxtwitter



pic.twitter.com/hmW7JuS6hC — Thee 🌪ornadorologist (@tornadorology) May 17, 2025

إذ صورت الكاميرات بعض اللحظات المخيفة عندما ضربت صواعق بعض المناطق وكذلك تحرك أعاصير عنيفة في أجزاء من الولاية.