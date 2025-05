ترامب يشكو من طائرته الرئاسية أثناء استعداده لمغادرة الشرق الأوسط (فيديو)

وكالات

اشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من طائرة الرئاسة الأمريكية القديمة قبيل مغادرته العاصمة الإماراتية أبو ظبي والعودة إلى واشنطن، مختتمًا جولته الخليجية.

وقال ترامب للصحفيين في أبوظبي: "سأغادر الآن وأركب طائرة بوينغ عمرها 42 عامًا.. الطائرات الجديدة قادمة.. طائرات جديدة قادمة".

Trump complaining about Air Force One: "When you land and you see Saudi Arabia, and you see UAE, and you see Qatar and they have these brand new Boeing 747s mostly. And you see ours next to it, this is like a totally different plane. It's much smaller. It's much less impressive." pic.twitter.com/IyBm0ITM8P

— The Bulwark (@BulwarkOnline) May 14, 2025