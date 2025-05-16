ترامب يشكو من طائرته الرئاسية أثناء استعداده لمغادرة الشرق الأوسط (فيديو)

وكالات

اشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من طائرة الرئاسة الأمريكية القديمة قبيل مغادرته العاصمة الإماراتية أبو ظبي والعودة إلى واشنطن، مختتمًا جولته الخليجية.

وقال ترامب للصحفيين في أبوظبي: "سأغادر الآن وأركب طائرة بوينغ عمرها 42 عامًا.. الطائرات الجديدة قادمة.. طائرات جديدة قادمة".

Trump complaining about Air Force One: "When you land and you see Saudi Arabia, and you see UAE, and you see Qatar and they have these brand new Boeing 747s mostly. And you see ours next to it, this is like a totally different plane. It's much smaller. It's much less impressive." pic.twitter.com/IyBm0ITM8P — The Bulwark (@BulwarkOnline) May 14, 2025

وكان الرئيس الأمريكي أكد أنه من المتوقع أن تُهديه قطر طائرة بوينج فاخرة.

وبدوره، قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لمراسلة CNN، بيكي أندرسون: "هذه صفقة بسيطة للغاية بين حكومتين"، مشيرًا إلى أن الأمر "لا يزال قيد المراجعة القانونية".

وكانت الحكومة القطرية قد نفت في بيان رسمي، أنها ستقدّم الطائرة كهدية للولايات المتحدة، لكنها أشارت إلى أن نقل الطائرة لـ"الاستخدام المؤقت" في التنقلات الرئاسية، قيد التشاور بين البلدين.

وفي وقتٍ سابق من مايو الجاري، أكد البيت الأبيض، أن الحكومة القطرية عرضت تقديم طائرة للولايات المتحدة، مضيفًا "ليس هناك ما يدعو للقلق بشأن رغبة قطر في الحصول على شيء في المقابل".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن قطر عرضت إهداء طائرة للولايات المتحدة، وأن التفاصيل لا تزال قيد الدراسة.

وأضافت ليفيت، في مقابلة أجرتها مع قناة "فوكس نيوز": "عرضت الحكومة القطرية مشكورة إهداء طائرة لوزارة الدفاع، ولا تزال التفاصيل القانونية لذلك قيد الدراسة" وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وتابعت: "ليس هناك ما يدعو للقلق بشأن رغبة قطر في الحصول على شيء في المقابل، هم يعرفون الرئيس دونالد ترامب، ويعلمون أنه لا يعمل إلا بما يخدم مصالح الشعب الأمريكي".