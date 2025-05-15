الناتو: الكرة في الملعب الروسي بشأن مفاوضات وقف النار بأوكرانيا

وكالات

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، الخميس، أن على أعضاء الحلف العسكري رفع الإنفاق حتى يتمكنوا من الدفاع عن شعوبهم.

وقال روته، إن النقاش بشأن رفع مستوى الإنفاق مهم جدا والكثير من الدول سترفع مساهماتها بنسبة 2%.

وأشار روته، إلى أن أوكرانيا جاهزة للالتزام بمفاوضات مباشرة ووقف إطلاق النار لكن الموقف الروسي غير واضح، مضيفا "الكرة في الملعب الروسي بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار".

بدورها، أوضحت وزيرة خارجية لاتفيا، أن الأوروبيين لا يلتمسون أي إشارات على أن روسيا تريد السلام في أوكرانيا، مؤكدة أن لدول حلف الناتو خطة لتعزيز العقوبات المفروضة على روسيا.