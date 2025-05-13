عبد العاطي ونظيره التركي يناقشان التطورات في غزة وليبيا

وكالات

تبادل وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي ونظيره التركي "هاكان فيدان" وجهات النظر إزاء التطورات في الشرق الأوسط، الثلاثاء، في إطار التواصل الدوري لدعم العلاقات المصرية – التركية.

وخلال اتصال هاتفي، أشاد عبد العاطي بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات خلال الفترة الأخيرة، وثمَّن زيادة وتيرة الزيارات الثنائية رفيعة المستوى على نحو ساهم في مزيد من التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية.

وأبدى عبد العاطي التطلع لمواصلة التعاون المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، فضلًا عن تعزيز الاستثمارات التركية في مصر.

إلى جانب ذلك، بحث الوزيران التطورات في قطاع غزة على ضوء الكارثة الإنسانية الحالية هناك واستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم، حيث أطلع عبد العاطي نظيره التركي على الجهود التي تبذلها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لاستئناف وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، فضلًا عن دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة دون أية عوائق.

كذلك، ناقش الوزيران الخطوات المقبلة للجنة الوزارية العربية-الإسلامية، والتي تضم في عضويتها مصر وتركيا، مع الفاعلين الدوليين لحشد الدعم الدولي للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة خلال الفترة المقبلة، كما أطلع عبد العاطي نظيره التركي على ترتيبات مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار القطاع والذي سيُعقد فور التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وجدد الوزيران رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأهمية السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي ما يخص الشأن الليبي، تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات هناك، حيث شدد عبد العاطي على دعم مصر للمؤسسات الوطنية الليبية، معربًا عن موقف مصر الداعي للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وملكية الليبيين الخالصة للعملية السياسية، مؤكدًا على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.