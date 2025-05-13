مؤتمر دولي في برلين لمناقشة بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

برلين - (د ب أ)

تستضيف العاصمة الألمانية برلين على مدار يومين مؤتمرا دوليا اليوم الثلاثاء، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 130 دولة لمناقشة بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وقبيل انعقاد المؤتمر، أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس استمرار دعم ألمانيا لبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أنحاء العالم ومواصلة المشاركة فيها.

ومن المنتظر أن يتعهد المشاركون في المؤتمر الذي دعت إليه ألمانيا بتقديم مساهمات ملموسة ووضع بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على أسس متينة.

ومن المقرر أن تعلن ألمانيا أيضا عن مساهمات إضافية، ومن المتوقع أن يحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المؤتمر.

وبحسب المنظمين، هناك حاليا نحو 70 ألف فرد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من 120 دولة يخدمون في 11 بعثة تابعة للأمم المتحدة، ومن بين هؤلاء حوالي 55 ألف جندي، وحوالي 1100 خبير مدني، وحوالي 6 آلاف فرد شرطة.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قبيل المؤتمر: "النزاعات المتعددة تجعل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى، لكن التحديات أيضا أكبر من أي وقت مضى".