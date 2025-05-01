مقتل نائب معارض في عملية إطلاق نار بكينيا
01:01 م الخميس 01 مايو 2025
نيروبي - (أب)
قٌتل نائب معارض في كينيا بإطلاق النار عليه في العاصمة نيروبي، فيما وصفته الشرطة بجريمة " مستهدفة و متعمدة".
وقد تم إطلاق النار على النائب تشارلز وير مساء أمس الأربعاء، عندما توقفت سيارته في دوران في شارع رئيسي مزدحم.
وطالب الرئيس الكيني وليام روتو الشرطة بإجراء " تحقيق شامل" وقال اليوم الخميس إنه يجب " محاسبة" المسؤولين".
وقالت الشرطة إن وير كان بصحبة سائقه وحارسه الشخصي، عندما اقتربت دراجة أجرة بخارية من سيارتهم، ونزل منها راكب واقترب من سيارتهم قبل أن يطلق النار على النائب.
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