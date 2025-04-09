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ترامب لرجال الأعمال الدوليين: لن نفرض عليكم أي رسوم إذا نقلتم أعمالكم لأمريكا

03:42 م الأربعاء 09 أبريل 2025

دونالد ترامب

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وكالات

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديثه لرجال الأعمال والشركات الدولية، قائلًا: "لديكم فرصة رائعة لنقل أعمالكم إلى الولايات المتحدة"، مضيفًا "لن نفرض أي رسوم ولن نضع قيودًا عليكم إذا نقلتم أعمالكم للولايات المتحدة".

وأضاف ترامب، "الولايات المتحدة ستحلق عاليًا كما لم يحدث من قبل".

ودخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على حوالي 60 دولة حيّز التنفيذ، الساعة الخامسة صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش.

ويشكّل القرار المرحلة الأخيرة من خطة دونالد ترامب الشاملة للرسوم الجمركية العالمية، والتي ستتضمن فرض ضرائب استيراد أعلى، على ما يصفها ترامب بـ "أسوأ الدول انتهاكًا للتبادل التجاري".

وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجدل عقب إعلانه في 2 أبريل فرض رسومًا جمركية على معظم دول العالم بنسب مختلفة تتفاوت بين 10% و49% قائلًا إن "هذه الإجراءات الجمركية ستمكننا من جعل أمريكا عظيمة مجددًا أكثر من أي وقت مضى".

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