الأونروا: إسرائيل تعتزم إغلاق 6 مدارس للوكالة بالقدس

وكالات

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن عناصر من وزارة التعليم والشرطة الإسرائيلية دخلوا، اليوم، بشكل قسري إلى 6 مدارس تابعة للوكالة في القدس الشرقية، وسلموا إخطارات تطالب بإغلاقها.

وقالت الأونروا في بيان لها إن هذا الإجراء يهدد مئات الأطفال الفلسطينيين اللاجئين في القدس الشرقية ويحرمهم من حقهم في الحصول على التعليم، مما يزيد من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.

وأكدت الوكالة أن هذا الإجراء مرفوض تمامًا ويعتبر انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي، فضلاً عن كونه خرقًا لحصانة منشآت الأمم المتحدة.

وحذرت الأونروا من أن العواقب ستكون وخيمة إذا تم إجبارها على إغلاق مدارسها في القدس الشرقية، مؤكدة أن هذا التصعيد يعمق الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأطفال الفلسطينيون في المدينة.

وتدعو الأونروا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للحفاظ على حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم وحماية منشآتها في القدس الشرقية.