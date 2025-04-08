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كوريا الجنوبية: أطلقنا أعيرة نارية تحذيرية بعد عبور جنود كوريين شماليين للحدود

12:28 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

علم كوريا الجنوبية

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سول- (أ ب)

أعلنت كوريا الجنوبية أن جيشها أطلق أعيرة نارية تحذيرية، بعد قيام جنود من كوريا الشمالية بعبور الحدود.

وذكر الجيش الكوري الجنوبي أن هناك نحو 10 جنود كوريين شماليين عادوا إلى الأراضي الكورية الشمالية، بعد تحذيرات القوات الكورية الجنوبية وإطلاقها للأعيرة النارية التحذيرية.

وأضاف أن كوريا الجنوبية تراقب عن كثب الأنشطة التي تقوم بها جارتها الشمالية.

وتواصل كوريا الشمالية تجارب الأسلمحة، متجاهلة بذلك دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتكررة.

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كوريا الجنوبية عبور جنود كوريين شماليين للحدود كوريا الشمالية
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