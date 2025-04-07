انطلاق المباحثات بين ترامب ونتنياهو بالبيت الأبيض

وكالات

انطلقت منذ قليل مباحثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.

واستقبل ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي عند مدخل البيت الأبيض قبل أن يسبقه إلى الدخول لبدء المباحثات.

واجتمع نتنياهو قبل لقائه مع ترامب، بالمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، حيث ركز اللقاء على بحث ملف قطاع غزة.

يذكر أن صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت عن البيت الأبيض، إلغاء مؤتمرًا صحفي كان مقررا اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.