تحسّبًا للحرب.. التلفزيون الإيراني يستعد لاحتمال المواجهة العسكرية

وكالات

كشفت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، عن استعدادات خاصة تقوم بها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، لاحتمال مواجهة أي هجوم عسكري، مشيرة إلى أنه صدرت أوامر بتخصيص ساعات طويلة لبث البرامج الوطنية من أجل تعزيز الخطاب القومي على حساب الأيدولوجيا الدينية وفق ما جرت العادة.

وذكرت مصادر لموقع "إيران واير"، أن برامج مسجلة تمتد لآلاف الساعات خُصصت عبر شركات إنتاج مقربة من النظام الإيراني، لتوزيعها على القنوات المحلية في جميع المحافظات لضمان استمرارية بثها في حال تعرض هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للهجوم.

وأوضحت المصادر، أن تلك البرامج تتضمن محتوى متنوعا يشمل التاريخ والترفيه وعلم النفس والدراما والأناشيد، مشيرة إلى أنه بدا واضحا التركيز على الخطاب القومي الوطني عوضا عن الأيدولوجيا الدينية.

طبق اطلاعاتی که در اختیار «ایران‌وایر» قرار گرفته است، صداوسیمای جمهوری‌اسلامی هزاران ساعت برنامه به دفاتر فیلم‌سازی افراد نزدیک به حکومت برای شبکه‌های مختلف استانی سفارش داده که در صورت حمله نظامی و هدف قرار‌گرفتن صداو‌سیمای جمهوری‌اسلامی، مراکز استانی تا مدت‌ها بتوانند این… pic.twitter.com/kOCrRPp5Ch — ایران وایر (@iranwire) April 6, 2025

وأكدت المصادر، أن إثارة المشاعر الوطنية باتت تتصدر أولوية النظام الإيراني تحسبا لتطور الأحداث عسكريا، إذ تم تخصيص ميزانية خاصة لإنتاج هذه الحلقات.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اتخذت إجراء مماثلا في عهد الرئيس الأسبق أحمدي نجاد؛ حينما بلغت التهديدات الإسرائيلية بالهجوم على إيران ذروتها.

وتملك هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، 32 قناة تبث بشكل أرضي في جميع المحافظات.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، ما يعكس مدى القلق الرسمي من تطور الأوضاع إلى مواجهة عسكرية مباشرة.

حذر مسؤول إيراني رفيع المستوى، اليوم الأحد، العراق والكويت والإمارات وقطر وتركيا والبحرين، من دعم الهجوم الأمريكي المحتمل ضد الأراضي الإيراني، وذلك حسبما ذكر المسؤول لوكالة أنباء "رويترز".

وقال المسؤول إن إيران وجهت إشعارات إلى العراق والكويت والإمارات وقطر وتركيا والبحرين، مفادها أن أي دعم للهجوم الأمريكي على إيران، بما في ذلك استخدام أجوائها أو أراضيها من قبل القوات الأمريكية خلال الهجوم، سيُعتبر عملاً عدائيًا.

وتابع المسؤول أن "مثل هذا العمل سيكون له عواقب وخيمة عليهم"، مضيفًا أن المرشد الأعلى علي خامنئي قد وضع القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى.

وحذر المسؤول الدول المجاورة التي تستضيف قواعد أمريكية من أن تلك القواعد قد تكون هدفاً إذا شاركت في الهجوم.

وأوضح المسؤول أن إيران ترفض مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء محادثات مباشرة حول برنامجها النووي أو التعرض للهجوم. وأضاف أن إيران لا ترفض إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، بل تفضل الاستمرار في المفاوضات غير المباشرة عبر سلطنة عمان، التي كانت قناة دائمة لتبادل الرسائل بين الدولتين المتنافستين.

وفي وقت لاحق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التركية إنها غير مطلعة على أي تحذير صادر بهذا الخصوص، إلا أنها أضافت أن مثل هذه الرسائل قد يتم نقلها عبر قنوات أخرى. من جهتها، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن الكويت قد أكدت لإيران أنها لن تقبل بأي عمل عدائي يتم توجيهه إلى دول أخرى من أراضيها.