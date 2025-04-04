القسام: ننعى القيادي حسن فرحات الذي اغتالته إسرائيل في صيدا

وكالات

نعت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- القياديَ حسن فرحات الذي اغتالته إسرائيل في صيدا بلبنان رفقة ابنته.

والثلاثاء الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عنصرا في حزب الله وفيلق القدس الإيراني يدعى حسن علي بدير بعد استهدافه في مبنى سكني بمنطقة حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ومنذ 22 مارس الماضي، صعَّدت إسرائيل هجماتها على لبنان بعد ادعاء تعرّض إحدى مستوطناتها بالشمال لهجوم صاروخي مصدره الجانب اللبناني. وقد نفى حزب الله أي علاقة له بذلك.