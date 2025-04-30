نتنياهو: ندير معركة في 7 جبهات والأعداء جروا الوبال على أنفسهم

وكالات

قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إن أعداء إسرائيل لم يصدقوا أنها ستخوض معركة على 7 جبهات، مضيفًا "ندير معركة في 7 جبهات والأعداء جروا الوبال على أنفسهم ويتلقون الضربات القاسية".

وأكد نتنياهو، خلال إحياء الذكرى الـ77 لما يُعرف بـ"يوم الاستقلال"، أن حكومته ستعمل على إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وستواصل الحرب حتى تدمير حركة حماس.

وأفاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، بأن ما زال 24 أسيرًا إسرائيليًا على قيد الحياة، قائلًا: "أعدنا حتى الآن 196 رهينة، منهم 147 أحياء، ونعتقد أن نحو 24 ما زالوا على قيد الحياة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 52400 شخصًا، وإصابة 118 آخرين منذ أكتوبر 2023.